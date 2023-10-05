Messika показала 10-ю коллекцию высокого ювелирного искусства

В рамках Недели моды в Париже состоялся показ новой юбилейной коллекции высокого ювелирного искусства французского бренда Messika под названием Midnight Sun. Среди гостей вечера были: Шер, Эстер Экспозито, Карла Бруни, Эшли Грэхэм, Келли Роуленд, Эд Вествик и Эми Джексон, Сара Сампайо и другие знаменитости, а по подиуму прошли модели Тейлор Хилл, Грейс Элизабет и Элтон Мейсон. Вдохновением для создания более 140 украшений послужили ночная жизнь Нью-Йорка и Парижа 1970-х годов, атмосфера клубов Studio 54, Mudd Club, Palace и Chez Rgine, а лицом коллекции стала французская певица Карла Бруни. В каждом из украшений коллекции основательница и креативный директор марки Валери Мессика стремилась передать образ знаковых личностей 1970-х: от Дайаны Росс до Энди Уорхола, от Грейс Джонс до Фредди Меркьюри, прославляя культуру диско. Главным же драгоценным камнем коллекции стал желтый бриллиант. В колье Ultimate Party сверкает желтый бриллиант огранки «груша» весом 20,04 карата и бесцветный бриллиант огранки «кушон» весом 9,07 карата. В колье Glitter Fever бесцветные бриллианты снежной закрепки подсвечивают 15 желтых бриллиантов огранки «кушон» весом от 2 до 15 карат, а общий вес бриллиантов составляет 8768 карат.

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