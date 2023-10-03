Бизнесмен из Петербурга стал владельцем 99,9% завода по выпуску плавленых сыров

Санкт-петербургский бизнесмен Александр Вознесенский стал владельцем 99,9% в ООО «Карат инвестиции», заметили в РБК изменения в сведениях на сайте «СПАРК».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

В эту компанию входит АО «Карат» – юридическое лицо московского завода, выпускающего плавленые сыры. Прежде предприятием владела «Гледен капитал», которая состоит в Gleden Invest миллиардера Александра Клячина.

Он приобрел завод, заключив сделку в 2018 году со Связь-банком и прежним обладателем Владимиром Корсуном. По информации издания Shopper’s, сумма продажи оценивается в 3-3,5 млрд рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что американский Фонд Morgan Stanley обсуждает с арабской Mubadala Investment Company продажу 50% ТРЦ «Галерея» в Санкт-Петербурге.

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