Губернатор Югры заявила, что появление бродячих собак — это вина граждан

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) Наталья Комарова на встрече с жителями Нягани в воскресенье, 1 октября, заявила, что появление бродячих животных — вина их хозяев. Видеозапись встречи с горожанами опубликована на странице губернатора «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам Натальи Комаровой, в регионе утвержден документ, в соответствии которому в 2025 году не должно остаться ни одного бездомного животного. У каждого животного должен появиться хозяин, либо они будут содержаться муниципалитетом. «Прежде чем завести домашнее животное, мы должны все хорошо обдумать и взвешено принять решение. Если завели, то животное должно находиться под присмотром»,— отметила она.

«Животные без хозяина не появляются из ниоткуда. Посмотрите сами на себя. И вот так вот вести себя, требовать жестко нужно с каждого, начиная с себя. Я что, тут буду дворцы строить для бездомных животных?»,—заявила губернатор Комарова, отвечая на вопрос местной жительницы о проблеме бродячих собак в регионе. «Это моя собака? Это я ее бросила? Это вы ее бросили. Вот теперь подберите ее и пристройте»,— добавила госпожа Комарова.

Также глава региона отметила, что при обнаружении бродячего животного на улице граждане могут обратиться в ветслужбу или к волонтерам.

Как сообщили в пресс-службе окружного СУ СК, в Нижневартовске следователи начали проверку из-за шести случаев нападения бездомных животных на людей. Проверка проводится по признакам преступления по ст. 293 УК РФ (халатность). По результатам проверки будет дана оценка действиям лиц, ответственных за своевременный отлов бездомных животных.

Полина Хабарова

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