Полиция Краснодара назвала фейком объявления о мошенничестве с участием ребенка

В мессенджерах начали распространяться объявления о якобы новом виде мошенничества с ребенком, который держит в руках листок бумаги с адресом. Как сообщает «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу полиции Краснодара, опубликованная информация является фейком.

Предупреждения о новом виде мошенничества начали распространяться в краснодарских чатах 3 октября. Жители публикуют фото объявления, в котором сообщается, что на улицах города появляются плачущие дети с листком бумаги, на котором указан адрес. Вместо указанного места женщин просят отводить ребенка в полицию. В объявлении утверждается, что это якобы новый способ преступников заманить жертву.

В полиции Краснодара распространяемое объявление назвали фейком.

Татьяна Ручкина

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