«Самым дорогим экспонатом стала работа Эрнста Неизвестного»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич делится впечатлениями от прошедшей в Москве крупнейшей российской ярмарки современного искусства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Только что в столице завершилась крупнейшая российская ярмарка современного искусства Cosmoscow. В прошлом она проходила на разных площадках, в том числе в Гостином дворе, что вызывало массу нареканий участников и посетителей: машину не припарковать, многочисленные государственные праздники и правительственные мероприятия часто полностью блокировали работу экспонентов.

Сейчас ярмарка прошла в павильоне «Форум» в «Экспоцентре». Личные впечатления: подъезд удобнейший, метро в трех минутах от входа, парковки подземные и на земле; народу — туча, очереди огромны, но так всегда было на Cosmoscow.

Статистика — более 31 тыс. посетителей, 80 стендов, около 300 современных отечественных и иностранных авторов.

Еще немного официоза: «Лучшим стендом» Cosmoscow-2023 выбрана галерея Ruarts, которая представила инсталляцию Алексея Луки, который является стрит-артистом и художником галереи. По итогу Ruarts в следующем «выпуске» ярмарки получит бесплатный стенд.

И напоследок данные из официальных итогов: за четыре дня работы было продано более 500 произведений искусства. Цены располагались в диапазоне от 4 тыс. руб. до 6 млн руб.

Самым дорогим проданным экспонатом стала большая работа Эрнста Неизвестного «В чреве Кроноса»; это как раз 6 млн руб. Поздравляю галерею «Веллум» и мою старинную подругу Любовь Агафонову.

На втором месте — редкий ленинградский художник Евгений Михнов-Войтенко, его «Композиция» за 4,5 млн руб. Поздравления галерее pop/off/art и Сереже Попову.

И еще несколько личных впечатлений. Мне очень понравился общий срез современного искусства на ярмарке: он молод, ярок и зрительно аттрактивен. Много позитивной и симпатичной публики.

Правда, забавно, что моя давняя знакомая, знаменитый искусствовед, живущая сейчас на Манхэттене, сказала: «Прекрасное искусство, гораздо эффектней, чем у нас. Но очень много "downtown girls". Как это по-русски?»