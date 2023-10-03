Nordwind Airlines получила постоянный допуск на рейсы из Перми в Узбекистан

Федеральное агентство воздушного транспорта РФ выдало авиакомпании Nordwind Airlines постоянный допуск на выполнение регулярных рейсов из Перми в Самарканд (Узбекистан). Соответствующий приказ опубликован на сайте агентства. В документе обозначена также частота рейсов по данному направлению на зимний сезон 2023–2024 годов: в течение этого периода перевозчик сможет выполнять рейсы Пермь — Самарканд трижды в неделю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Ранее Nordwind Airlines уже обслуживала направление Пермь — Самарканд, у компании был срочный допуск на перелеты по этому направлению. В марте 2022 года перевозчик приостановил выполнение всех зарубежных рейсов, в том числе в Узбекистан, в связи с санкциями западных государств в отношении отечественной авиации. В начале 2023 года компания вновь запросила у Росавиации допуск на полеты из Перми в Самарканд.