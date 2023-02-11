СМИ: ЕС может профинансировать охрану границ стран-членов из-за наплыва мигрантов

Руководство Евросоюза готово профинансировать инфраструктуру по пограничному контролю в европейских странах в связи с большим наплывом мигрантов в Европу. Об этом узнала испанская газета La Vanguardia.

По данным издания, лидеры Евросоюза призвали Еврокомиссию «немедленно» привлечь дополнительные средства для укрепления инфраструктуры по защите границ, в том числе средств видеонаблюдения.

Как указывает La Vanguardia, у ЕС есть необходимые ресурсы для того, чтобы профинансировать необходимое оборудование. По информации газеты, в рамках пилотного проекта Еврокомиссия может профинансировать усиление пограничного заграждения Болгарии.

Перед последним саммитом Евросоюза в Брюсселе несколько европейских стран направили письмо главе Евросовета Шарлю Мишелю и главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, в котором указывалось, что «нынешняя система предоставления убежища не работает». Письмо подписали главы Австрии, Дании, Греции, Эстонии, Латвии, Литвы, Мальты и Словакии.

По данным на конец января, в странах ЕС находилось 4 млн украинских беженцев. Только за прошлый год, по официальным данным, число нелегальных въездов в европейские страны достигло 330 тыс.

В конце января на границе Сербии и Венгрии были задержаны около тысячи мигрантов. Они используют Сербию как транзитную страну для пересечения границы со странами ЕС, в частности с Венгрией и Хорватией.

Анастасия Ларина