Правительство ужесточило контроль за иностранными инвестициями в рыбодобыче

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об усилении контроля за осуществлением иностранных инвестиций в рыбодобычу. Изменения касаются разрешений на вылов водных биоресурсов, а также порядка принудительного прекращения права на вылов.

Согласно пресс-релизу правительства, в числе нововведений:

запрещено выдавать разрешения на вылов водных биоресурсов российским компаниям, контролируемым иностранными инвесторами, если при установлении контроля было допущено нарушение, выявленное Федеральной антимонопольной службой в части покупки более 35% прав на добычу водных биоресурсов;

в список оснований для принудительного прекращения права на вылов (расторжения договора) добавлен факт нахождения российской компании в составе контролируемой иностранным инвестором группы юрлиц.

После прошлогоднего провала в России рыбного импорта к лету его объемы начали восстанавливаться. За январь—июль ввезено 345 тыс. тонн продукции, что на 23% больше год к году. Около четверти объема пришлось на Фарерские острова, остающиеся крупным экспортером на российском рынке.

Подробности — в материале «Ъ» «Рыба пошла с Фарерских островов».

Лаура Кеффер