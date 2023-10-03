Над Брянской областью сбит беспилотник

В Брянской области пресечена попытка атаки вооруженных сил Украины, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram. Средства противовоздушной обороны сбили над Трубчевским районом беспилотник самолетного типа. Никто не пострадал, разрушений нет.

Губернатор последний раз сообщал об атаке вооруженных сил Украины 1 октября. Тогда было обстреляно село Любечане Климовского района. Никто не пострадал, были повреждены два административных здания, несколько жилых домов. Регион также обстреливался в конце сентября. Тогда пострадал один человек, было нарушено энергоснабжение в одном из поселков.

Леонид Уварчев