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Коммерсантъ FM
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Над Брянской областью сбит беспилотник

В Брянской области пресечена попытка атаки вооруженных сил Украины, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram. Средства противовоздушной обороны сбили над Трубчевским районом беспилотник самолетного типа. Никто не пострадал, разрушений нет.

Губернатор последний раз сообщал об атаке вооруженных сил Украины 1 октября. Тогда было обстреляно село Любечане Климовского района. Никто не пострадал, были повреждены два административных здания, несколько жилых домов. Регион также обстреливался в конце сентября. Тогда пострадал один человек, было нарушено энергоснабжение в одном из поселков.

Леонид Уварчев

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