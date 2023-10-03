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Коммерсантъ FM
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Ряд турецких сервисов виртуальных карт ограничил функционал

Как минимум три популярных турецких сервиса по созданию виртуальных карт объявили о сокращении функционала для анонимных карт. Теперь эти карты будут доступны для оплаты только на турецких сайтах, сообщает «РИА Новости».

Сервис ininal уведомил, что с 30 сентября по решению ЦБ Турции анонимные карты можно использовать только для оплаты на турецких сайтах с «печатью доверия». «Если же вы пройдете процедуру идентификации через приложение, то сможете продолжить пользоваться картой для оплаты на любых сайтах в интернете»,— сказано в его приложении. Аналогичное оповещение отправили сервисы Oldubil и Papara. У Oldubil ограничения начали действовать сегодня, 3 октября.

Сервисы позволяли создать виртуальную карту с определенным лимитом, который после регистрации с помощью вида на жительство увеличивался до 100 тыс. лир в месяц. Их использовали в том числе россияне для оплаты онлайн-сервисов.

В августе в магазинах приложений AppStore и Google Play появилось приложение Letim, которое позволяет россиянам открыть виртуальную карту турецкой платежной системы Troy, узнал «Ъ». С помощью этой карты можно оплачивать товары и услуги и снимать деньги в банкоматах Турции, используя QR-код.

Подробности — в материале «Ъ» «Турция поманила виртуальной лирой».

Лаура Кеффер

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