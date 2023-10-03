В Петербурге стартовал фестиваль документального кино «Докер»

В Петербурге 2 октября открылся международный кинофестиваль «Докер», сообщили в пресс-службе городского правительства.

Показы пройдут в большом и малом залах открытой киностудии «Лендок». В программе 16 фильмов из девяти стран, среди которых: «Святая дилемма», «Дозор», «Горькие дни», «После моста» и др. Кроме кинопоказов в программе мероприятия публичные встречи и дискуссии с режиссерами и бесплатный открытый урок документальной мастерской.

Фестиваль продлится до 12 октября. Он проходит при поддержке Министерства культуры.

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