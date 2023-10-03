83,1 доллара стоил в среднем баррель нефти Urals в сентябре, сообщил Минфин. В сравнении с августом ($74) цена выросла сразу на $9,1 и вновь заметно превысила потолок в $60, установленный в отношении российской нефти. По итогам девяти месяцев стоимость Urals сложилась в размере $59,5 за баррель, что все еще ниже заложенных в бюджет $70,1. Чтобы снизить потери бюджета, была введена возможность считать нефтяные налоги не из цены Urals, а исходя из котировки North Sea Dated, уменьшенной на фиксированный дисконт. С сентября его размер составляет $20. Однако этого вновь не понадобится: цена North Sea Dated в сентябре составила $94 (дисконт — $10,9), и для бюджета выгоднее считать налоги по Urals.