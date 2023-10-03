Предъявите деньги к просмотру

Английская премьер-лига (АПЛ), по всей видимости, в обозримом будущем преодолеет знаковый рубеж в £4 млрд, получаемых ежегодно от реализации медийных прав. Как сообщает Daily Mail, это следует из предложений, разосланных лигой потенциальным покупателям прав на телетрансляции. Нынешние контракты истекают в 2025 году. Они приносят АПЛ £3,47 млрд в год. Это даже больше, чем зарабатывает Национальная баскетбольная ассоциация (НБА). Последняя, правда, намерена в следующем договоре утроить свои поступления от телевизионных соглашений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Julian Finney / Pool / AP Фото: Julian Finney / Pool / AP

Английская премьер-лига, как утверждает издание Daily Mail, в ближайшее время разошлет заинтересованным сторонам предложения, касающиеся условий приобретения прав на телетрансляции игр АПЛ на период с 2025 по 2029 год. Если отталкиваться от сведений Daily Mail, АПЛ намерена пойти на преодоление знаковой отметки в £4 млрд поступлений от телевизионных контрактов в год, причем с запасом.

Нынешние соглашения лиги с телекомпаниями истекают в 2025 году. В общей сложности они приносят ей £3,47 млрд в год за трехлетний цикл. Интересно, что британский рынок по доходности уступает международному: £1,7 млрд в год АПЛ приносят соглашения со Sky, TNT Sports, Amazon Prime и BBC на внутреннем рынке и еще £1,77 млрд дают контракты с иностранными телекомпаниями.

По сведениям Daily Mail, АПЛ намерена переключиться с трехлетнего контрактного цикла на четырехлетний и при этом значительно повысить цены. Это будет сопровождаться заметным увеличением количества матчей, которые будут транслироваться в прямом эфире,— с 200 нынешних до 250, а вероятно, и до 270, что, очевидно, потребует перекройки календаря, с тем чтобы кассовые матчи как можно меньше пересекались друг с другом. Не исключено, что игровой уикенд придется увеличивать с трех до четырех дней. При этом лига намерена уменьшить количество предлагаемых к покупке «пакетов» с семи нынешних до пяти, сделав их крупнее. По задумке лиги, это должно привлечь новых крупных партнеров и отсечь старых и мелких.

В качестве «мелкого» рассматривается такой гигант, как Amazon Prime. На данный момент сотрудничество с ним (контракт рассчитан с 2019 по 2025 год и в момент подписания рассматривался в качестве первого опыта выхода на цифровые платформы) приносит АПЛ £1,5 млн за матч, или £90 млн в год за пакет из 60 игр. То есть за три года АПЛ получит от Amazon всего £270 млн. Для сравнения: Sky, у которого имеется пакет на 128 матчей в сезон, платит в среднем по £9,765 млн за игру. TNT Sports за трансляцию одного матча платит £6,25 млн.

Так вот, от Amazon Prime предполагается избавиться и заменить его на платформу DAZN. Ранее ее представители сообщали, что компания точно будет участвовать в новом тендере. Очевидная цель АПЛ — довести среднюю стоимость матча до уровня, сопоставимого с тем, который платит Sky. В таком случае удастся не просто преодолеть отметку в £4 млрд за сезон, но и заметно ее превысить.

Отметим, что в том, что касается доходов от телетрансляций, АПЛ уже является второй спортивной лигой в мире (ближайшей к английскому чемпионату футбольной лигой является испанская La Liga — £866 млн в год), опережая даже Национальную баскетбольную ассоциацию (НБА). Последняя получает примерно по $2,5 млрд (£2 млрд) в год. Правда, контракты баскетбольной лиги работают по десятилетнему циклу, то есть принесут НБА в общей сложности $25 млрд (£20 млрд), а значит, НБА не могла быстро реагировать на повышающийся спрос на спортивные трансляции. Однако они истекают как раз в 2025 году. Как сообщает CNBC, в новом десятилетии НБА намерена требовать трехкратного увеличения выплат — до $75 млрд (£61 млрд) за десять лет. Переговоры должны скоро завершиться, так что АПЛ, вероятнее всего, переместится на третье место. Ну а на первом с большим отрывом идет Национальная футбольная лига (NFL, американский футбол). В 2023 году в действие вступил десятилетний контракт с Amazon Prime, который принесет NFL в общей сложности $110 млрд (£90 млрд).

Александр Петров