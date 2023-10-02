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Коммерсантъ FM
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Школу меняют на профессию

Почему более половины девятиклассников уходят в колледжи

Российские школьники стали чаще выбирать среднее профессиональное образование. Более 60% девятиклассников в 2023 году решили обучаться в колледжах, заявила 2 октября вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, это примерно 1,2 млн человек. Причем такие выпускники все чаще востребованы на рынке труда, а их занятость после окончания колледжей превышает 80%, подчеркнула зампред правительства.

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Интерес школьников к среднему специальному образованию действительно растет не первый год, поскольку новые поколения пытаются как можно раньше выйти на рынок труда. Так считает профессор Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина:

«Уже два года подряд больше половины девятиклассников выбирают колледжи, при этом треть из них учится платно, то есть это не только бюджетные программы. Все стараются получить современные профессии и выйти на работу.

Какие образовательные программы пользуются спросом у россиян

Какие образовательные программы пользуются спросом у россиян

Это не значит, что выпускники колледжей потом не продолжают образование, многие поступают в вузы, но уже работая и понимая, какое дальнейшее профессиональное развитие им понадобится. Действительно им трудно осваивать программу предметной старшей школы, а потом идти в институт. Молодежь предпочитает более интенсивное профессиональное образование, которое позволяет трудоустроиться».

По данным опроса, который в мае проводил портал SuperJob, 29% родителей сообщили, что их дети после 9-го класса пойдут в училище или колледж. Это максимальный показатель за 11 лет наблюдения. При этом чаще всего выбор выпускников падал на айти-специальности — их назвал каждый четвертый опрошенный. У каждого девятого ребенок собирался учиться на медсестру, медбрата или фельдшера, у 8% — на юриста. Еще по 7% сообщили о планах детей получить специальность учителя, строителя, автомеханика и квалифицированного рабочего.

Но как работодатели оценивают выпускников колледжей по сравнению с другими кадрами? “Ъ FM” собрал мнения представителей бизнеса из разных сфер.

Павел Кулаков, гендиректор дата-центра и облачного провайдера Oxygen: «Мы с большой охотой берем выпускников профильных колледжей. Во-первых, там очень здорово подтянулся уровень прикладных знаний, и в России достаточно большой дефицит видовых специалистов, которые должны делать много рутинной работы в IT, связанной с фронтенд-разработкой, с бэк-разработкой, с инфраструктурой, с дизайном. Такие сотрудники стоят работодателю на 20-30%, а их адаптация зачастую проходит быстрее».

Ольга Баженова, заведующая и учредитель частного детского сада «Вместе с мамой»: «Много молодых девушек, которые заканчивают колледжи, приходят к нам на практику, но в основном все потом идут на высшее педагогическое. У нас сейчас работает девушка, которая закончила техникум, поступила в вуз на заочное. Молодой кадр, но человек ориентирован на детей, любящий, заботливый. У нас заработная плата единая, просто премиальный фонд разный. Есть люди, которые уже давно с нами работают, у них уже полные группы, они себя хорошо зарекомендовали, поэтому, конечно, нам хочется таких работников поощрять».

Виталий Муравьев, президент кондитерской фабрики «Победа»: «В нашем случае специалисты со средним образованием востребованы. Как правило, это начальные позиции в инженерной или технологической службе, механики. Начальный запрос примерно одинаковый, что после вуза, что после колледжа, а дальше уже все показывает практическая работа. Чтобы кадры удерживать, приходится брать вчерашних выпускников, стажировать студентов, обучать у себя на месте и дотягивать до той квалификации, которая требуется для нашей работы».

Минпросвещения тем временем изменило перечень профессий и специальностей среднего профессионального образования. В список попали более 250 новых пунктов, например, оператор трехмерной печати, добровольный спасатель, флорист и фитнес-инструктор. При этом оттуда убрали некоторые устаревшие профессии, такие как варщик тряпья, носильщик и кучер.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Владимир Расулов

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