Рубль не разменивается на платформы

Как стало известно “Ъ”, операции с цифровым рублем в рамках эксперимента с его реальным использованием, запущенного в середине августа, пока проходят преимущественно на платформе Android, как наиболее популярной и лояльной. Попробовать новинку пользователям iPhone (платформа iOS) пока затруднительно, американская система регулярно блокирует приложения санкционных банков. Пока платежи цифровым рублем ограничены мобильными приложениями банков, там доступны переводы, платежи по QR-коду по аналогии с СБП и др.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Как сообщили “Ъ” в ЦБ, на данный момент то, что касается работы c цифровым рублем — с кошельками (цифровыми счетами), доступ к ним обеспечивается гражданам через мобильное приложение банка, клиентом которого является человек. «В настоящее время в пилоте отрабатываются операции на смартфонах с разными операционными системами, как на базе Android, так и на базе iOS»,— заверили там.

Цифровой рубль (ЦР) — третья форма национальной валюты, которая будет выпускаться в дополнение к уже существующим наличным и безналичным средствам. Операции с ним для граждан будут бесплатными. Цифровые счета откроются на платформе ЦБ, банки смогут заводить клиентам счета цифрового рубля в своих мобильных приложениях и через другие каналы дистанционного банковского обслуживания. Пилот по тестированию цифрового рубля на реальных операциях стартовал в середине августа. В него вошли 13 банков: Альфа-банк, «Дом.РФ», «Ингосстрах банк», ВТБ, Газпромбанк, «Киви банк», банк «Ак барс», МТС-банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, «Синара», Росбанк и «ТКБ банк».

Впрочем, лишь в одном из банков—участников пилота подтвердили информацию о работе на платформе iOS. «Мы апробировали свои решения по цифровому рублю и на платформе iOS, и на платформе Android. Функциональность данных решений от платформы не зависит».

Большинство же игроков тестируют цифровой рубль на Android. «Так как большая часть банков в пилоте находится в санкционных списках, пилот проводят на устройствах Android»,— говорит один из собеседников “Ъ”. «Обкатывать процессы проще и дешевле на одной платформе, а затем масштабировать их»,— продолжает он. «Тестирование цифрового рубля происходит на платформе Android,— говорит директор по инновациям банка "Синара" Виталий Копысов,— Во-первых, он наиболее часто используется среди населения, а во-вторых, там есть альтернативные магазины для установки приложений». Более 70% активных пользователей «ВТБ-Онлайн» сегодня используют его с устройств на Android, поэтому ВТБ в первую очередь тестирует работу цифровых рублей на этой платформе, отметили в банке. По словам председателя правления «Ингосстрах банка» Станислава Даныша, в рамках пилота банк развивает Android и веб-приложения.

На прошлой неделе в Сочи ЦБ отчитывался, что тестирование цифрового рубля идет по плану. В 2024 году Банк России готовится к расширению пилота, привлекая новых участников и расширяя функционал операций. Массовое внедрение цифровых рублей может начаться с 2025 года.

Цифровой рубль оказался востребован, так, по данным Промсвязьбанка, с начала проекта по пилотированию цифрового рубля участники пилотной группы открыли более 40 цифровых счетов и успешно совершили несколько тысяч операций, в том числе переводы между физлицами, оплаты по QR-коду с использованием цифрового рубля. «Сейчас электронные кошельки доступны на операционной системе Android»,— указали там.

«В нынешнем понимании цифровой рубль будет интегрирован с существующими банковскими интерфейсами,— говорит глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.— Если у банка есть приложение под iOS, там будет ЦР. Если нет — он будет в веб-интерфейсе». В принципе, могут быть и другие варианты, добавляет он, например, с его точки зрения, операции с ЦР должны появиться в банкоматах. «Технических проблем с внедрением приложения для работы с цифровым рублем по iOS нет, но учитывая тренд на отказ от использования техники Apple в госорганах, может быть принято политическое решение о нецелесообразности реализации ЦР на iOS. При этом веб-интерфейс может быть решением»,— заключает глава правления ассоциации «Финансовые инновации» (АФИ) Роман Прохоров.

Ксения Дементьева, Максим Буйлов