Умер генерал-дипломат

В среду в Екатеринбурге пройдет прощание с бывшим главой ГУВД Свердловской области, генерал-лейтенантом милиции в отставке Владимиром Воротниковым, скончавшимся 1 октября на 73-м году жизни. После гражданской панихиды и церемонии отпевания в Храме-на-Крови траурный кортеж проследует на Широкореченское кладбище, где состоятся похороны. Прощание с генералом пройдет с воинскими почестями: с оркестром и под троекратный оружейный салют.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прощание с генералом Владимиром Воротниковым пройдет с воинскими почестями

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Прощание с генералом Владимиром Воротниковым пройдет с воинскими почестями

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Владимир Воротников родился 2 октября 1950 года в Асбесте. С 1970 года он начал работать в милиции и прошел все ступени от участкового до старшего оперуполномоченного уголовного розыска Богдановича. В 1976 году перешел на работу в УВД Свердловской области, где работал инспектором, старшим инспектором и инспектором по особо важным делам управления уголовного розыска. В 1981 году он окончил Академию МВД в Москве, возглавил отдел по раскрытию убийств в городском УВД, в котором проработал 13 лет.

Владимир Воротников занимал должность первого заместителя начальника УВД — начальника службы криминальной милиции. Впоследствии он был назначен начальником УВД Свердловской области и проработал на этом посту до 1997 года.

По словам главы пресс-службы регионального ГУ МВД Валерия Горелых, генерал Воротников воспитал целую плеяду талантливых руководителей, которые являются золотым фондом гарнизона. «Генералу Воротникову довелось командовать личным составом в так называемые “лихие 90-е”, когда в столице Среднего Урала едва не каждый день были слышны выстрелы, взрывы, кровавые криминальные разборки всевозможных ОПГ и ОПС, впоследствии все они силовиками были ликвидированы»,— напомнил он.

«Владимир Александрович — очень ответственный человек. В самые тяжелые годы мы вместе решали многие проблемы органов внутренних дел. Федерального финансирования в то время было недостаточно, и городу приходилось поддерживать органы внутренних дел за счет нашего небогатого городского бюджета»,— рассказал «Ъ-Урал» мэр Екатеринбурга в 1992–2010 годах Аркадий Чернецкий.

По его словам, общими усилиями в Екатеринбурге организовали полк ППС и полк ДПС. «Эти подразделения были созданы на местном уровне, мы покупали и обмундирование, и машины за счет города, находили для них помещения. Это потом уже вышли соответствующие документы, когда полное финансирование органов внутренних дел было закреплено за федеральным бюджетом»,— отметил господин Чернецкий, добавив, что «деловые, рабочие отношения с генералом переросли в дружеские». «И для меня большой удар, что он так внезапно ушел из жизни. Он не занимался политикой, а только своей работой — был всегда на страже закона»,— подчеркнул Аркадий Чернецкий.

В 2000 году Владимир Воротников возглавил Главное паспортно-визовое управление МВД РФ. С началом второй чеченской кампании он организовывал пропускной режим в республике и какое-то время руководил объединенной группировкой внутренних войск в Чечне.

В 2001 году Владимир Воротников вернулся в Свердловскую область — вновь назначен указом президента РФ на пост главы регионального ГУВД. В 2006 году он вышел на пенсию в звании генерал-лейтенанта милиции.

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова назвала генерала Воротникова «верным солдатом Отечества», которого отличал высокий профессионализм. «Ему всегда было важно, как я съездила в тот либо иной отдел милиции. Он знал, что я обязательно посещаю изоляторы временного содержания. Тогда мы начали относиться к ним впервые за долгие годы гуманнее»,— рассказала омбудсмен.

По словам госпожи Мерзляковой, генералу была важна позиция общественности.

«Если его мнение не совпадало с моим, он пытался понять правозащитников, убедиться, что мое мнение тоже имеет право на рассмотрение»,— пояснила она.

В 2009 году генерал Воротников был назначен почетным консулом Монголии в Екатеринбурге. В его обязанности входило налаживание сотрудничества между представителями Монголии и Урала. Как рассказывал «Ъ-Урал» источник в окружении генерала, монгольской стороне был важен опыт работы генерала Воротникова в милиции.

По словам Татьяны Мерзляковой, почетный консул Воротников не раз просил уполномоченного встретиться с монгольскими студентами и разобраться в их конфликтах с вузами. На последней встрече с омбудсменом он обсудил план работы с учащимися из Улан-Батора, столицы Монголии, и «поделился радостью, что его ребята участвовали в Международном фестивале университетского спорта и даже завоевали десять медалей».

Прощание с Владимиром Воротниковым состоится в среду, 4 октября. Гражданская панихида и церемония отпевания пройдут в Храме-на-Крови. Затем траурный кортеж проследует на Широкореченское кладбище, где состоятся похороны. Прощание с генералом пройдет с воинскими почестями: с оркестром и под троекратный оружейный салют.

Василий Алексеев