Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Бизнесу субсидируют восстановление нижегородского культурного наследия

В Нижегородской области вступает в силу механизм субсидирования расходов предпринимателей на восстановление объектов культурного наследия, инициированный бизнес-омбудсменом Павлом Солодким. Как сообщили в «Деловой России», получателям субсидии компенсируют до 20 млн руб. понесенных затрат.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

На господдержку смогут претендовать предприниматели и физлица, владеющие ОКН или арендующие исторические здания, а также получившие право безвозмездного пользования. Собственникам ОКН субсидируют до 70% понесенных и подтвержденных затрат, владельцам вновь выявленных объектов культурного наследия – до 50% расходов на их восстановление.

Господдержку можно получить на ремонт кровли, фасадов, несущих конструкций и инженерных сетей, также госэкспертизу проектной документации и инженерных изысканий. Кроме того, бизнесу субсидируют затраты на получение и выполнение технических условий, техприсоединения к сетям и проектно-изыскательские работы.

Ранее правительство Нижегородской области утвердило порядок субсидирования предпринимателям процентных ставок по кредитам на восстановление объектов культурного наследия.

Владимир Зубарев

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...