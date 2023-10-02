Бизнесу субсидируют восстановление нижегородского культурного наследия

В Нижегородской области вступает в силу механизм субсидирования расходов предпринимателей на восстановление объектов культурного наследия, инициированный бизнес-омбудсменом Павлом Солодким. Как сообщили в «Деловой России», получателям субсидии компенсируют до 20 млн руб. понесенных затрат.

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На господдержку смогут претендовать предприниматели и физлица, владеющие ОКН или арендующие исторические здания, а также получившие право безвозмездного пользования. Собственникам ОКН субсидируют до 70% понесенных и подтвержденных затрат, владельцам вновь выявленных объектов культурного наследия – до 50% расходов на их восстановление.

Господдержку можно получить на ремонт кровли, фасадов, несущих конструкций и инженерных сетей, также госэкспертизу проектной документации и инженерных изысканий. Кроме того, бизнесу субсидируют затраты на получение и выполнение технических условий, техприсоединения к сетям и проектно-изыскательские работы.

Ранее правительство Нижегородской области утвердило порядок субсидирования предпринимателям процентных ставок по кредитам на восстановление объектов культурного наследия.

Владимир Зубарев