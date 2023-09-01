Бизнесу компенсируют ставки по кредитам на восстановление культурного наследия

Правительство Нижегородской области утвердило порядок субсидирования предпринимателям процентных ставок по кредитам на восстановление объектов культурного наследия, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Субсидию планируется предоставлять из областного бюджета бизнесменам, оформившим займы в российских банках с 1 января 2023 года на срок до десяти лет на реставрацию ОКН, расположенных на территории региона. Власти готовы возместить ставки по целевым кредитам с процентной ставкой свыше 0,5%. Господдержка затронет как давно, так и недавно выявленные объекты культурного наследия.
Получатели господдержки должны быть собственниками ОКН, либо владеть долями в исторической недвижимости. Субсидии распространяются также на арендаторов старинных домов и организации с правом безвозмездного пользования ОКН.
Ранее сообщалось, что нижегородские власти решили компенсировать до 70% затрат бизнеса на восстановление ОКН.