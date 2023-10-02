Азербайджан обнародовал план по реинтеграции армян Карабаха

Ответственный за контакты с армянами Нагорного Карабаха от Азербайджана Рамин Мамедов на встречах с представителями армянского населения в Евлахе и Ходжалы 21, 25 и 29 сентября представил план Баку по реинтеграции этнических армян, передает APA. Агентство обнародовало детали азербайджанского плана.

Согласно обнародованному плану, жителям Карабаха гарантируется право на сохранение и развитие своей культуры, свободу вероисповедания, охрану культурных и религиозных памятников, а также создается возможность использования армянского языка.

«Реинтеграция осуществляется в рамках территориальной целостности и суверенитета Азербайджанской Республики на основе Конституции, законов и международных обязательств Азербайджанской Республики. Независимо от этнической, религиозной или языковой принадлежности, гарантируются равенство прав и свобод каждого, в том числе безопасность каждого»,— передает APA.

Управление в Нагорном Карабахе, согласно плану, должны будут осуществлять специальные представительства президента Азербайджана. Армяне могут быть привлечены к работе в этих спецпредставительствах. В регионе будут формироваться выборные муниципалитеты, а вопрос получения азербайджанского гражданства для местных жителей будет решаться в соответствии с законодательством республики, передает агентство.

В плане отмечается, что процесс разоружения и демобилизации армян в Карабахе завершается, за порядок и безопасность в регионе отвечают органы внутренних дел Азребайджана, в которых могут работать и армяне.

Азербайджан планирует в течение «определенного периода времени» обеспечить в Карабахе средний по стране уровень физической и социальной инфраструктуры. Утверждается, что в Карабахском и Восточно-Зангезурском (перешел под контроль Азербайджана в 2020 году) районах вводится особый экономический режим, который включает пакет стимулирующих мер для местных жителей, в том числе налоговые и таможенные льготы. Кроме того, льготные меры поддержки полагаются местным предпринимателям и фермерам, передает APA.

По данным властей Армении, до военной операции Азербайджана в Нагорном Карабахе проживало около 120 тыс. армян. По словам уполномоченного по правам человека в Нагорном Карабахе Гегама Степаняна, в результате боевых действий погибли не менее 200 человек, ранены 400. Ранее сегодня, 2 октября, пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян сообщила, что поток беженцев из региона в Армению практически прекратился. Всего из Нагорного Карабаха прибыли 100 520 человек.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Азербайджан разжег мир».

Эрдни Кагалтынов