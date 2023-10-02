Украинские дроны авиационному заводу не помеха

Как теракт квалифицирует СКР совершенный в минувшее воскресенье налет украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на одно из старейших в России профильных предприятий — АО «Смоленский авиационный завод». Четыре дрона марки UJ-22 Airborne были поражены средствами ПВО, тем не менее без взрывов и разрушений не обошлось. Украинские спецслужбы заявляют, что целью налета являлось производство крылатых ракет Х-59, которые активно применяются в ходе специальной военной операции. По данным российских силовиков, оборудование завода не пострадало.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Многоцелевой БПЛА украинского производства UJ-22 Airborne на аэродроме в Киевской области (август 2022 года)

Фото: Efrem Lukatsky / AP Многоцелевой БПЛА украинского производства UJ-22 Airborne на аэродроме в Киевской области (август 2022 года)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

По сведениям источников «Ъ» в силовых структурах, атака UJ-22 Airborne на объекты завода, расположенного на улице Фрунзе в Смоленске, развернулась утром, в начале девятого. Силы ПВО обнаружили низко летящий дрон и попытались его принудительно посадить. В результате БПЛА упал и сдетонировал на бетонной площадке перед цехом № 63, конструкции которого не были повреждены.

Буквально через 25 минут еще один дрон под воздействием средств радиоэлектронной борьбы сбился с курса и взорвался. Правда, перед этим он ударился в угол цеха №55 АО. Обломки беспилотника разлетелись по взлетно-посадочной полосе завода, не повредив ее. В 8:50 БПЛА марки UJ-22 Airborne сдетонировал в воздухе в районе Солдатского озера — были выбиты стекла на балконах квартир девятиэтажки, стоящей на берегу.

В 9:25 еще один Airborne упал на крышу цеха №55 АО и взорвался. В результате в крыше образовалась пробоина размером два на два метра. Оборудование и конструкции внутри цеха повреждений не получили. Кроме того, ударом взрывной волны были выбиты пять окон и две двери ТРЦ «Кутузов», расположенном неподалеку. Во всех четырех случаях обошлось без жертв и пострадавших.

АО «Смоленский авиационный завод», основанное в 1926 году,— одно из старейших авиационных предприятий России. С 2004 года завод входит в состав ОАО «Корпорация “Тактическое ракетное вооружение”» (КТРВ). Изготавливает самолеты Як-18Т и СМ-92Т, а также различные изделия в интересах КТРВ.

По заявлению главного управления разведки Украины, три из четырех БПЛА попали в цели, нарушив «процесс по производству ракет Х-59 (ракета известна как «Овод».—“Ъ”) различных модификаций». Источники, близкие к предприятию, напротив, утверждают, что атака на технологический процесс никак не повлияла, а разрушения на земле — минимальны.

Собрав обломки беспилотников и изучив видеозаписи, сделанные камерами наблюдения, следователи СКР с помощью экспертов установили, что для атаки на Смоленск, расположенный почти в 500 км от Украины, использовались именно Airborne, которые, согласно открытым данным, могут действовать на расстоянии до 800 км, имея на подвеске до 20 кг взрывчатки, небольшие авиационные бомбы или минометные мины. Следствие квалифицировало налет по ст. 205 УК РФ (теракт).

Николай Сергеев