Экс-начальнику угрозыска УВД Кызыла вынесен приговор за жестокое убийство

Верховный суд Республики Тыва 2 октября вынес приговор по резонансному уголовному делу об убийстве. Обвиняемыми по нему проходили бывший начальник уголовного розыска УВД Кызыла Орлан Сарыг-Донгак и его подчиненный Алим Кенден.

Согласно сообщению суда, преступление произошло еще в марте 2008 года. Тогда Орлан Сарыг-Донгак и Алим Кенден допрашивали Алишера Махмудова, которого подозревали в краже, и в ходе допроса подозреваемый высказал угрозы в адрес семьи начальника угрозыска. Тогда полицейские вывезли его на городскую окраину, где Орлан Сарыг-Донгак потребовал от Алишера Махмудова извинений. Не дождавшись их, начальник угрозыска облил мужчину бензином и поджог его.

«Кенден А. Б., увидев заживо горящего Махмутова А. М., желая прекратить его мучения и страдания, из чувства сострадания к последнему, присоединившись к действиям Сарыг-Донгака О. Н., направленным на убийство Махмутова А. М., действуя с ним в группе лиц, взял из машины молоток и умышленно нанес горевшему Махмутову А.М. множественные удары бойком молотка в область головы»,— говорится в сообщении суда о дальнейшем развитии событий. Труп погибшего полицейские сожгли.

Орлан Сарыг-Донгак был признан виновным по п. «д» и «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц с особой жестокостью) и приговорен к 18 годам колонии строгого режима. Его лишат звания полковника полиции. Алим Кенден получил 14 лет колонии строгого режима. Кроме того, они выплатят матери погибшего в качестве возмещения морального ущерба в общей сложности 1,5 млн руб.

Приговор в законную силу не вступил.

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Валерий Лавский