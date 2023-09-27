Минсельхоз: объем добычи водных природных ресурсов в 2023 году превысит 5 млн тонн

Общий объем добычи водных природных ресурсов (ВПР) в текущем году превысит 5 млн тонн, рассказал на открывшемся сегодня, 27 сентября, в Санкт-Петербурге международном рыбопромышленном форуме Global Fishery Forum-2023 министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. За весь прошлый год в России выловили 4,9 млн тонн ВПР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Патрушев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Дмитрий Патрушев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

К настоящему моменту в стране добыли более 4 млн ВПР, сообщил министр на пленарной сессии рыбопромышленного форума. Только лососевых видов рыбы на сегодня выловлено 600 тыс. тонн, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. «В производстве товарной агрокультуры в этом году планируем перешагнуть планку в 400 тыс. тонн. В прошлом году объем выпущенной агрокультуры составил 380 тыс. тонн»,— проинформировал господин Патрушев.

По словам министра сельского хозяйства, в рамках первого этапа реализации Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса до 2030 года, утвержденной в 2019-м, 25 рыбоперерабатывающих предприятий модернизировали свой флот 19 новыми судами. Когда весь объем судов первого этапа стратегии, окончание которого намечено на конец 2025 года, будет введен в строй, флот Дальнего Востока увеличится на 40%, а Севера — на 40%.

Объемы экспорта рыбной продукции в 2022 году составили 2,2 млн тонн, превысив показатели 2021-го на 4%, импорт снизился на четверть. В нынешнем году эти тенденции сохранятся. В настоящее время аквапродукция российских производителей поставляется в 80 стран мира, в 2022-м она продавалась в 60 стран, в 2021-м — в 58.

При этом в последние годы происходит снижение потребления рыбной продукции на внутреннем рынке России, особенно среди молодежи, отметили участники пленарной сессии.

Александра Тен, Санкт-Петербург