Объем автокредитования на Кубани за год вырос на 71%

Объем выданных автокредитов в Краснодарском крае в 2023 году вырос на 71,6% в сравнении с показателями января—августа 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба национального бюро кредитных историй (НБКИ).

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За восемь месяцев текущего года в качестве кредита на покупку автомобиля на Кубани выдали 34,7 млрд руб., в то время как годом ранее сумма составляла 20,2 млрд руб. за аналогичный период.

«Существенный рост суммы выданных автокредитов в 2023 году по сравнению с прошлым годом обусловлен эффектом низкой базы в связи с падением выдачи весной 2022 года»,— пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Аналитики отмечают, что увеличение объемов автокредитования также связано с возобновлением госпрограммы льготного кредитования на покупку авто и увеличением числа продаж авто из дружественных стран.

Наибольший объем выданных заемных средств на покупку машины за указанный период отмечен в Москве (69,6 млрд руб., +41,3%), Московской области (53,8 млрд руб., +58%) и Санкт-Петербурге (45,9 млрд руб., +56,6%). Наибольшую динамику показал Татарстан, где за восемь месяцев 2023 года заемщикам выдали 34,2 млрд руб. (+99,5%).

Анастасия Донскова

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