Суд арестовал главу Транспортной дирекции Башкирии Мансафа Низакаева

Советский райсуд Уфы по ходатайству следователя арестовал до 26 ноября главу ГКУ «Транспортная дирекция Башкирии» (подразделение регионального минтранса и дорожного хозяйства) Мансафа Низакаева, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщили в пресс-службе суда.

Следователь, настаивая на этой мере пресечения, указывал, что было совершено особо тяжкое преступление, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 15 лет. Сам обвиняемый просил отправить его под домашний арест или избрать более мягкую меру пресечения. Прокурор поддержал ходатайство следователя.

Венера Хисамова

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