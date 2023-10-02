Заводчицу собак обязали отказаться от питомника в квартире на юге Петербурга

Кировский районный суд Петербурга рассмотрел иск к Елене Комаровой, которая держит в своей квартире на улице Лени Голикова собачий питомник, и обязал ее оставить дома только двух собак, сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

С иском в суд обратилась Анна Милорадович, соседка ответчицы. Она сообщила, что в одной из квартир дома 23 по ул. Лени Голикова с 2016 года постоянно живет не менее восьми взрослых собак и щенки, хозяйка которых занимается их разведением на продажу. По словам госпожи Милорадович, соседи постоянно жалуются на шум и неприятные запахи из этой квартиры. Жильцы дома неоднократно пытались повлиять на ситуацию, обращаясь в государственные органы. Собрание собственников многоквартирного дома утвердило договор на техническое обслуживание и эксплуатацию, согласно которому собственник или наниматель не имеет права держать в квартире более двух собак или кошек, но питомник продолжал работать.

Суд требования Анны Милорадович удовлетворил частично, обязав Елену Комарову содержать в квартире не более двух собак и взыскав расходы на нотариальное оформление протоколов осмотров в размере 30 785 руб., расходы на представителя в размере 40 000 руб., государственную пошлину в размере 300 руб. Суд установил срок на выполнение требования до 20 октября. Представители ответчицы исковые требования не признали. Владелица питомника подала апелляцию.

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