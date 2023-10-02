Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Медведев вышел в полуфинал турнира в Пекине

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Пекине после победы над французом Уго Умбером. Матч завершился со счетом 6:4, 3:6, 6:1 в пользу Медведева, который выступал под вторым номером посева.

Предыдущая фотография
Даниил Медведев

Даниил Медведев

Фото: Reuters / Florence Lo

Фото: Reuters / Florence Lo

Следующая фотография
1 / 2

Даниил Медведев

Фото: Reuters / Florence Lo

Фото: Reuters / Florence Lo

В полуфинале Даниил Медведев встретится с победителем матча между немецким теннисистом Александром Зверевым (восьмой номер посева) и чилийцем Николасом Харри (без номера).

27-летний российский теннисист Даниил Медведев занимает третье место в рейтинге ATP. Его противник, 25-летний француз Уго Умбер, занимает 36-е место в мировом рейтинге.

Турнир в Пекине проводится на хардовом покрытии. Призовой фонд турнира — более $3,6 млн. Действующий победитель — австриец Доминик Тим (2019). После этого соревнования не проводили из-за пандемии. В 2004 году в этом турнире победил российский теннисист Марат Сафин.

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...