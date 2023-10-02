Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Пекине после победы над французом Уго Умбером. Матч завершился со счетом 6:4, 3:6, 6:1 в пользу Медведева, который выступал под вторым номером посева.

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В полуфинале Даниил Медведев встретится с победителем матча между немецким теннисистом Александром Зверевым (восьмой номер посева) и чилийцем Николасом Харри (без номера).

27-летний российский теннисист Даниил Медведев занимает третье место в рейтинге ATP. Его противник, 25-летний француз Уго Умбер, занимает 36-е место в мировом рейтинге.

Турнир в Пекине проводится на хардовом покрытии. Призовой фонд турнира — более $3,6 млн. Действующий победитель — австриец Доминик Тим (2019). После этого соревнования не проводили из-за пандемии. В 2004 году в этом турнире победил российский теннисист Марат Сафин.

Анастасия Ларина