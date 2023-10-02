В сентябре рост деловой активности в обрабатывающих отраслях РФ оказался самым большим с 2017 года

Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей российской экономики за сентябрь увеличился до 54,5 пункта по сравнению 52,7 пункта в августе. Это следует из обновленных данных анализа агентства S&P Global. Это самые самые быстрые темпы роста активности в секторе с января 2017 года.

Значение выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.

Как отмечают аналитики S&P Global, в сентябре состояние российского производственного сектора резко улучшилось. Одним из ключевых факторов стало самое быстрое увеличение новых заказов с января 2017 года. Рост преимущественно был обусловлен внутренним спросом. Также темпы создания новых рабочих мест оказались самыми большими с ноября 2000 года.

Одновременно с этим рекордными темпами выросли закупки сырья. Как отмечают аналитики, это было связанно с желанием бизнеса создать запасы на фоне колебаний курса рубля и роста инфляции.

«Сезонно скорректированный индекс S&P Global Russia PMI обрабатывающих отраслей составил 54,5 пункта в сентябре, увеличившись по сравнению с 52,7 пункта в августе, что свидетельствует о самом резком улучшении условий деятельности с января 2017 года»,— сообщило агентство.

Рост PMI обрабатывающих отраслей наблюдается второй месяц подряд, заметно превышая среднее значение долгосрочного ряда.

Анастасия Ларина