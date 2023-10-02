Средняя цена на автомобиль с пробегом в Удмуртии выросла на 32,5%

По итогу третьего квартала 2023 года в Удмуртии продажи автомобилей с пробегом на рынке выросли на 16,6% в сравнении с прошлым годом. При этом средняя стоимость такого транспорта также стала больше на 32,5% и достигла 550 тыс. руб., сообщает пресс-служба Авито Авто.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Так, наиболее востребованным на рынке автомобилей с пробегом дороже 3 млн руб. оказался Lexus RX. Стоимость этой модели достигает 5 млн руб. На второй строчке оказался Hyundai Tucson — 3,35 млн руб., Hyundai Palisade — 4,2 млн руб.

В ценовом сегменте от 1,5 до 3 млн руб. наиболее продаваемым оказался Hyundai Creta — 1,82 млн руб. Вторую строчку занял Renault Kaptur — 1,7 млн руб., третью — Toyota RAV4 (2,13 млн руб.).

Самым востребованным по цене до 1,5 млн руб. в Удмуртии стал автомобиль LADA Granta — 530 тыс. руб. Второе место занял LADA Kalina — 270 тыс. руб., третье — LADA 2114 Samara (150 тыс. руб.).