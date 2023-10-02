Кубань заняла 71-е место в рейтинге доступности жилья в ипотеку

Краснодарский край занял 71-е место в рейтинге регионов РФ по уровню доступности покупки жилья в ипотеку. Исследование опубликовано «РИА Новости».

По данным на август 2023 года доля кубанских семей, которые могут приобрести квартиру в ипотеку, составляет 17,9%. Годом ранее показатель достигал 13,8%. Средний объем ипотечного кредита в России вырос за год в 1,3 раза до 3,8 млн руб., средний срок кредитования — 25 лет (22 в 2022 году).

«Рост среднего размера кредита и продление сроков кредитования увеличивают доступность приобретения собственного жилья для граждан России»,— цитирует издание мнение экспертов.

Первое место по показателю занимает Ямало-Ненецкий автономный округ, где возможность взять квартиру в ипотеку есть у 65% семей. Далее следуют Магаданская область (63%), Чукотка (58%), Ханты-Мансийский автономный округ-Югра (55,3%) и Ненецкий автономный округ (54,1%).

В целом по России доля семей с постоянным официальным доходом, которые имеют возможность приобрести жилье в ипотеку, составляет 27,8%.

Анастасия Донскова

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