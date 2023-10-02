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Коммерсантъ FM
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Умер актер Джейк Абрахам, сыгравший в фильме «Карты, деньги, два ствола»

Британский актер Джейк Абрахам умер в возрасте 56 лет, сообщила The Guardian. В июле у актера диагностировали рак простаты, после чего он получал паллиативную помощь.

Джейк Абрахам наиболее известен по роли в фильме Гая Ричи «Карты, деньги, два ствола» (1998). Он сыграл одного из двух воров, которых послали украсть два старинных ружья. Также играл в фильмах «Костолом» (2001), «Формула 51» (2001) и британском сериале G.B.H.

Господин Абрахам узнал о раке на поздней стадии. Он рассказывал, что долго преодолевал боль и поздно обратился к врачу. Предположительно рак развивался у него несколько лет.

Леонид Уварчев

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