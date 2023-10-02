Платежную дисциплину внедряют в госкомпании

Как рассказала заместитель главы Федерального казначейства Анна Катамадзе, ведомство готовится к внедрению электронного актирования закупок госкомпаний. Полная цифровизация закупок государства ранее позволила сократить сроки платежей предприятиям, малому бизнесу до семи дней — это эффективная антикризисная мера, ускорившая поступление денег в экономику. При этом в казначействе фиксируют злоупотребления по 223-ФЗ: заказчики зачастую устанавливают сроки оплаты по 200–250 дней.

На эту проблему обращают внимание и сенаторы. В частности, члены комитета по экономической политике Андрей Кутепов и Владимир Кравченко в письме Михаилу Мишустину от 25 сентября писали, что заказчики по 223-ФЗ самостоятельно в своих положениях о закупках определяют сроки расчетов с поставщиками. Они предлагают устранить такое право госкомпаний в отношении сроков расчетов.

Диана Галиева