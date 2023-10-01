Россия обвинила коалицию США в нарушении воздушного пространства Сирии

Авиация международной коалиции во главе с США за минувшие сутки пять раз нарушила воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф. Об этом на брифинге сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

По его словам, воздушное пространство было нарушено парой истребителей F-16, Rafale и многоцелевым беспилотным летательным аппаратом MQ-1C. Также, уточнил Вадим Кулить, зафиксированы три случая нарушения протоколов о деконфликтации, связанных с несогласованными полетами БПЛА.

24 и 27 сентября Вадим Кулить сообщал о многочисленных нарушениях со стороны авиации коалиции в Сирии, связанных с запусками истребителей и БПЛА. В августе Россия заявила об опасном сближении истребителей F-35 США с Су-35.