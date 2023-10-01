Кисломолочное не пошло на пользу
Осужден бывший гендиректор фармкомпании
Дорогомиловский суд столицы вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора компании «Фармсервис» Константина Беляева. Бизнесмен обвинялся в особо крупном мошенничестве и покушении на такое же преступление: по версии следствия, вместе с сообщниками он пытался похитить активы «Фармсервиса», которому принадлежат права на крупные инновационные разработки сорбированных пробиотиков, а также товарные знаки наиболее популярных продуктов, включая «Бифидок». Потерпевшими по делу проходили владельцы компании Елена Терешкова, дочь первой женщины-космонавта Валентины Терешковой, и сенатор Дмитрий Савельев. По результатам процесса Константин Беляев получил 6,5 года колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевших почти на 38 млн руб.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Уголовное дело в отношении Константина Беляева, бывшего гендиректора некогда одного из крупнейших в России производителей пробиотиков компании «Фармсервис» (в феврале 2022 года введена процедура банкротства), Дорогомиловский суд Москвы рассматривал с ноября 2022 года. В итоге фигурант был признан виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и покушении на особо крупное мошенничество (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ).
По этим эпизодам Константин Беляев получил соответственно шесть и пять лет лишения свободы, а окончательное наказание путем частичного сложения сроков составило 6,5 года колонии общего режима.
Заявленный потерпевшими в ходе следствия и в суде гражданский иск примерно на 37,7 млн руб. суд полностью удовлетворил. Находившемуся в последнее время под домашним арестом осужденному суд одновременно с приговором изменил меру пресечения на содержание под стражей.
Уголовное дело, фигурантом которого стал господин Беляев, было возбуждено столичным ГСУ СКР в 2021 году в отношении бывшего основателя и президента аудиторской компании «РСМ-Русь» (обслуживала такие организации, как «Ростех», «Почта России», «Россети») Елены Лоссь и бывшего гендиректора компании «Пробиофарм» Лии Мурадовой (обе были заочно арестованы и числятся в международном розыске). Поводом для начала расследования стало обращение в правоохранительные органы Елены Терешковой и Дмитрия Савельева, которые впоследствии были признаны потерпевшими по делу. В июле 2021 года ряды фигурантов дела пополнил и Константин Беляев. Ему было предъявлено обвинение, по решению Пресненского суда Москвы он был арестован (позже пребывание в СИЗО ему заменили на домашний арест).
По версии следствия, организатором обоих преступлений, о которых идет речь в уголовном деле,— попытке захвата «Фармсервиса» и махинаций при поставках оборудования по заполнению капсул пробиотиками — являлась аудитор Елена Лоссь, а исполнителями — господин Беляев и госпожа Мурадова.
В ходе расследования уголовного дела было установлено, что осенью 2018 года один из крупнейших производителей пробиотиков в России и странах СНГ — АО «Партнер» — был признан банкротом, а весной 2019 года правообладателем 30 товарных знаков, принадлежавших «Партнеру», включая известный напиток «Бифидок», стала компания «Фармсервис». Производственные же линии и недвижимость АО, выставленные на торги, приобрел «Пробиофарм», который на 30% принадлежал Лии Мурадовой, на столько же — Елене Терешковой и на 40% — Дмитрию Савельеву.
По версии следствия, 16 марта 2020 года Елена Лоссь, разработав план по завладению 100% долей в компаниях, заняла должность советника гендиректора компании «Пробиофарм», а с 1 февраля 2021 года — аналогичную должность в принадлежащем «Пробиофарму» «Фармсервисе». После этого она, как считает следствие, фактически взяла обе компании под свой контроль и получила возможность для реализации своего плана. В соответствии с ним, говорится в деле, в марте 2021 года фигуранты Лоссь, Беляев и Мурадова получили фиктивный акт оценки активов «Фармсервиса», в котором была указана цифра 470 тыс. руб., в то время как реальная стоимость компании на тот момент составляла более 300 млн руб. Затем госпожа Лоссь, заручившись поддержкой госпожи Мурадовой, по данным следствия, выкупила у нее ее пакет акций, зарегистрировав сделку по переходу прав собственности на подконтрольную ей швейцарскую фирму Benevent Trading в 46-й ИФНС Москвы.
Второй эпизод дела связан с хищением денежных средств при закупке оборудования по наполнению капсул пробиотиками для «Фармсервиса» и «Пробиофарма». Сделкой занималась госпожа Лоссь через Benevent Trading, добившись выделения средств для закупки этого оборудования в размере €340 тыс. через Фонд развития промышленности РФ. В результате, как установило следствие, стоимость оборудования была завышена на 6 млн руб.
Оперативно получить комментарии от защиты господина Беляева не удалось, приговор, вероятно, будет обжалован в Мосгорсуде.