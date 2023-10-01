Кисломолочное не пошло на пользу

Дорогомиловский суд столицы вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора компании «Фармсервис» Константина Беляева. Бизнесмен обвинялся в особо крупном мошенничестве и покушении на такое же преступление: по версии следствия, вместе с сообщниками он пытался похитить активы «Фармсервиса», которому принадлежат права на крупные инновационные разработки сорбированных пробиотиков, а также товарные знаки наиболее популярных продуктов, включая «Бифидок». Потерпевшими по делу проходили владельцы компании Елена Терешкова, дочь первой женщины-космонавта Валентины Терешковой, и сенатор Дмитрий Савельев. По результатам процесса Константин Беляев получил 6,5 года колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевших почти на 38 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Уголовное дело в отношении Константина Беляева, бывшего гендиректора некогда одного из крупнейших в России производителей пробиотиков компании «Фармсервис» (в феврале 2022 года введена процедура банкротства), Дорогомиловский суд Москвы рассматривал с ноября 2022 года. В итоге фигурант был признан виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и покушении на особо крупное мошенничество (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По этим эпизодам Константин Беляев получил соответственно шесть и пять лет лишения свободы, а окончательное наказание путем частичного сложения сроков составило 6,5 года колонии общего режима.

Заявленный потерпевшими в ходе следствия и в суде гражданский иск примерно на 37,7 млн руб. суд полностью удовлетворил. Находившемуся в последнее время под домашним арестом осужденному суд одновременно с приговором изменил меру пресечения на содержание под стражей.

Уголовное дело, фигурантом которого стал господин Беляев, было возбуждено столичным ГСУ СКР в 2021 году в отношении бывшего основателя и президента аудиторской компании «РСМ-Русь» (обслуживала такие организации, как «Ростех», «Почта России», «Россети») Елены Лоссь и бывшего гендиректора компании «Пробиофарм» Лии Мурадовой (обе были заочно арестованы и числятся в международном розыске). Поводом для начала расследования стало обращение в правоохранительные органы Елены Терешковой и Дмитрия Савельева, которые впоследствии были признаны потерпевшими по делу. В июле 2021 года ряды фигурантов дела пополнил и Константин Беляев. Ему было предъявлено обвинение, по решению Пресненского суда Москвы он был арестован (позже пребывание в СИЗО ему заменили на домашний арест).

По версии следствия, организатором обоих преступлений, о которых идет речь в уголовном деле,— попытке захвата «Фармсервиса» и махинаций при поставках оборудования по заполнению капсул пробиотиками — являлась аудитор Елена Лоссь, а исполнителями — господин Беляев и госпожа Мурадова.

В ходе расследования уголовного дела было установлено, что осенью 2018 года один из крупнейших производителей пробиотиков в России и странах СНГ — АО «Партнер» — был признан банкротом, а весной 2019 года правообладателем 30 товарных знаков, принадлежавших «Партнеру», включая известный напиток «Бифидок», стала компания «Фармсервис». Производственные же линии и недвижимость АО, выставленные на торги, приобрел «Пробиофарм», который на 30% принадлежал Лии Мурадовой, на столько же — Елене Терешковой и на 40% — Дмитрию Савельеву.

По версии следствия, 16 марта 2020 года Елена Лоссь, разработав план по завладению 100% долей в компаниях, заняла должность советника гендиректора компании «Пробиофарм», а с 1 февраля 2021 года — аналогичную должность в принадлежащем «Пробиофарму» «Фармсервисе». После этого она, как считает следствие, фактически взяла обе компании под свой контроль и получила возможность для реализации своего плана. В соответствии с ним, говорится в деле, в марте 2021 года фигуранты Лоссь, Беляев и Мурадова получили фиктивный акт оценки активов «Фармсервиса», в котором была указана цифра 470 тыс. руб., в то время как реальная стоимость компании на тот момент составляла более 300 млн руб. Затем госпожа Лоссь, заручившись поддержкой госпожи Мурадовой, по данным следствия, выкупила у нее ее пакет акций, зарегистрировав сделку по переходу прав собственности на подконтрольную ей швейцарскую фирму Benevent Trading в 46-й ИФНС Москвы.

Второй эпизод дела связан с хищением денежных средств при закупке оборудования по наполнению капсул пробиотиками для «Фармсервиса» и «Пробиофарма». Сделкой занималась госпожа Лоссь через Benevent Trading, добившись выделения средств для закупки этого оборудования в размере €340 тыс. через Фонд развития промышленности РФ. В результате, как установило следствие, стоимость оборудования была завышена на 6 млн руб.

Оперативно получить комментарии от защиты господина Беляева не удалось, приговор, вероятно, будет обжалован в Мосгорсуде.

Юрий Сенаторов