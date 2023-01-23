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Коммерсантъ FM
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Суд перешел на кисломолочное

Гендиректору фармкомпании вменяют особо крупное мошенничество

Дорогомиловский суд Москвы начал рассматривать дело Константина Беляева — гендиректора компании «Фармсервис», которой принадлежали права на популярный напиток «Бифидок», а также на перспективные разработки новых пробиотиков. Следствие считает подсудимого участником попытки хищения активов «Фармсервиса» у их владельцев, а также исполнителем аферы с поставками оборудования. Общий ущерб составил около 320 млн руб. Организатором махинаций следствие считает известного аудитора Елену Лоссь, а потерпевшими по делу проходят Елена Терешкова, дочь первой женщины-космонавта Валентины Терешковой, и сенатор Дмитрий Савельев.

Пока Елена Лоссь числится в розыске, по делу о мошенничестве судят ее предполагаемого сообщника

Пока Елена Лоссь числится в розыске, по делу о мошенничестве судят ее предполагаемого сообщника

Фото: Михаил Галустов, Коммерсантъ

Пока Елена Лоссь числится в розыске, по делу о мошенничестве судят ее предполагаемого сообщника

Фото: Михаил Галустов, Коммерсантъ

Материалы дела в отношении Константина Беляева поступили в Дорогомиловский суд еще в ноябре прошлого года, однако заседания трижды откладывались из-за неявки участников процесса. Как ранее сообщал “Ъ”, дело в отношении гендиректора «Фармсервиса» с мая 2021 года расследовало московское управление Следственного комитета России (СКР). 28 июля того же года управленец был задержан, Пресненский райсуд Москвы арестовал его. Господину Беляеву предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и покушении на мошенничество (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следствие считает его исполнителем попытки хищения компании, которую он возглавлял, у ее владельцев, а также участником махинаций с поставками оборудования. Общий ущерб по делу оценивается почти в 320 млн руб. Бизнесмен вины не признает. Дело было возбуждено по заявлениям владельцев фармкомпании Елены Терешковой и Дмитрия Савельева.

Организатором обоих преступлений следствие считает аудитора Елену Лоссь, владевшую аудиторской фирмой «РСМ- Русь» и Международным центром передовых практик внутреннего контроля и управления рисками. Госпожа Лоссь была давним деловым партнером потерпевших. После начала расследования она и еще одна фигурантка дела, Лия Мурадова, скрылись и были объявлены в международный розыск. Лию Мурадову задержали в 2022 году в Италии, однако власти этой страны решения об ее экстрадиции до сих пор не приняли. В Италии, по данным “Ъ”, проживает и госпожа Лоссь.

Аудитор, говорится в деле, с 16 марта 2020 года была назначена советником гендиректора компании «Пробиофарм», также принадлежащей потерпевшим, а с 1 февраля 2021 года заняла такую же должность в «Фармсервисе», после чего взяла под свой контроль эти компании, а также ООО «Аван». Этим трем фирмам достались активы одного из крупнейших российских производителей пробиотиков — АО «Партнер». Так, «Фармсервис» выкупил 30 товарных знаков «Партнера», включая права на его последние разработки пробиотиков и наиболее популярные напитки, среди которых и «Бифидок». А «Пробиофарму», который был единственным владельцем «Фармсервиса», в свою очередь, отошли производственные линии и недвижимость «Партнера», в частности лабораторный комплекс и крупный земельный участок в Подмосковье. Компания «Аван» была конечным центром получения прибыли, продавая вместе с «Фармсервисом» пробиотики.

Как следует из материалов дела, в начале 2021 года госпожа Лоссь решила завладеть 100% долей «Фармсервиса» и привлекла в качестве сообщников гендиректора этой компании Константина Беляева и Лию Мурадову. За спиной владельцев компании, по данным следствия, госпоже Лоссь удалось вначале провести фиктивную оценку предприятия, а затем с помощью сообщников получить согласие компании-учредителя на продажу долей ООО по заниженной цене. Предприятие было оценено в 470 тыс. руб., а на самом деле, по подсчетам следствия, стоило более 313 млн руб. После того как сделка по купле-продаже «Фармсервиса» была проведена, смена ее собственников была зарегистрирована в 46-й ИФНС Москвы.

Вторым эпизодом дела, по данным “Ъ”, являются махинации с покупкой для нужд «Фармсервиса» оборудования по наполнению капсул у известной фирмы Аktive. Деньги на сделку в сумме €336 тыс. выделил Российский фонд технологического развития. По данным следствия, сделка была проведена через швейцарскую фирму Benevent Trading, контролируемую госпожой Лоссь, что привело к удорожанию оборудования на 5,7 млн руб. СКР считает господина Беляева участником этой махинации.

Владислав Трифонов

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