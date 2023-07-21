Сотрудники компаний пошли за медпомощью

Обращения за медицинской помощью по корпоративным программам добровольного медицинского страхования (ДМС) растут, их уровень превысил доковидный. По словам участников рынка, клиенты страховщиков вернули ДМС в соцпакеты после периода пандемии и даже стали расширять их для сохранения и привлечения новых сотрудников. Рост числа обращений за медпомощью по таким программам уже привел не только к росту выплат, но и к повышению цен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Во втором квартале 2023 года уровень обращаемости (отношение количества клиентов страховых компаний, обратившихся за определенными услугами, к общему числу застрахованных лиц) по корпоративному ДМС превысил показатели 2019 года, рассказали крупные участники рынка.

В «Согазе» отметили, что динамика обращаемости превысила показатели доковидного периода на 2%. Рост обращаемости оказался существенно выше 2019 года и достиг 90%, оценивают в «Росгосстрахе». «Совкомбанк Страхование» зафиксировал рост обращаемости на 15% уже в первом квартале этого года относительно аналогичного периода 2022 года, что соответствует допандемийному уровню.

В «Югории» указывают на рост количества обращений почти на 12%, до 33% от клиентов по ДМС, во втором квартале этого года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Частота обращений клиентов по ДМС во втором квартале 2023 года составила 30%, что на 3 п. п. выше аналогичного периода в 2021 и 2022 годах, уточнили в сервисе BestDoctor.

«В 2020 году начался ковид, и сотрудники компаний работали из дома — в условиях локдауна они физически не могли свободно посещать клиники. Начались закономерные сокращения бюджетов на ДМС, увеличилось число отказов от пролонгаций. В 2021 году многие сотрудники продолжали работать удаленно, поэтому обращаемость фактически не росла, хоть и начала восстанавливаться, однако в бюджетах на следующий год ДМС стали уделять "доковидное" внимание.

На следующий год крупные корпоративные клиенты покинули Россию, многие вынужденно разорвали контракты по ДМС. Вместе с тем российские компании стали возвращать ДМС в социальные пакеты и расширять их, в том числе чтобы привлечь вышедших на рынок сотрудников иностранных компаний и для удержания своих, постепенно рынок ДМС вернулся к доковидному периоду»,— поясняют в «Совкомбанк Страховании».

По словам участников рынка, растут и выплаты по страховым случаям на фоне восстановления рынка после пандемии и ухода иностранных клиентов. В «АльфаСтраховании» его оценивают в 10% по сравнению с прошлогодними показателями, что сопоставимо с инфляционными ожиданиями на рынке платных медицинских услуг.

В «Росгосстрахе» отметили рост выплат на 15%, до 1,7 млрд руб., во втором квартале этого года относительно апреля—июня 2022 года. По данным «Ренессанс страхование», выплаты выросли на 10–15%. В «Совкомбанк Страховании» фиксируют рост выплат на 20%. В «Согазе» указали, что по итогам пяти месяцев этого года рост страховых выплат составил 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным ЦБ, за первый квартал 2023 года объем премий в ДМС составил более 91 млрд руб. Количество заключенных договоров достигло почти 3 млн. Выплаты по договорам ДМС за этот период составили почти 36 млрд руб.

Эксперты отмечают, что в связи с ростом выплат растет убыточность сегмента. По словам гендиректора страхового брокера «Союз страхование» Олега Ханина, несмотря на рост стоимости медицинских услуг, страховые компании могли не повышать тариф на пролонгацию, чтобы сохранить клиентов.

Однако роста цен избежать не удалось. По словам экспертов «Абсолют страхования», рост цен по рынку в целом составил примерно 5–7%. В «РЕСО-Гарантии» цены выросли на 7–10%. «Согаз» фиксирует общий рост премии по корпоративному ДМС: за пять месяцев 2023 года он составил 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Юлия Пославская