Экс-советник Меркель по экономике: ее политика привела к зависимости от газа из России

Бывший главный экономический советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель Ларс-Хендрик Рёллер заявил, что ее политика привела к чрезмерной зависимости Германии от российского газа. По его словам, необходимо было приложить больше усилий для диверсификации поставок. Ангела Меркель занимала пост канцлера с ноября 2005 по декабрь 2021 года. Ларс-Хендрик Рёллер был ее советником с 2011-го.

«Если бы мы знали то, что знаем сейчас, мы бы, конечно, действовали по-другому»,— сказал Ларс-Хендрик Рёллер в интервью Financial Times. При Ангеле Меркель, сказал ее бывший советник, не развивалась должным образом возобновляемая энергетика, а строительство инфраструктуры для СПГ затруднялось «политическим контекстом того времени».

При этом он отметил, что дешевый экспорт газа из России помог обеспечить рост немецкой экономики, который в противном случае «был бы невозможен». Кроме того, в середине 2010-х в обществе существовал консенсус по поводу поставок газа, поскольку Германия отказалась от ядерной энергетики, считает господин Рёллер.

До начала спецоперации Россия закрывала 55% потребностей в поставках газа ФРГ. В октябре 2022 года Ангела Меркель заявила, что не жалеет о закупках большого объема российского газа, поскольку это было «рационально и объяснимо». При этом она подчеркивала, что Россия всегда была «надежным поставщиком».

После начала спецоперации Германия решила отказаться от российского газа и построить инфраструктуру для приема СПГ. 17 декабря 2022 года в Германии открыли первый плавучий терминал по приему СПГ. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отказался критиковать политику Ангелы Меркель, однако отметил, что стране необходима альтернативная инфраструктура.

Лусине Баласян