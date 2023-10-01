Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Экс-советник Меркель по экономике: ее политика привела к зависимости от газа из России

Экс-советник Меркель: ее политика привела к зависимости от газа из РФ

Бывший главный экономический советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель Ларс-Хендрик Рёллер заявил, что ее политика привела к чрезмерной зависимости Германии от российского газа. По его словам, необходимо было приложить больше усилий для диверсификации поставок. Ангела Меркель занимала пост канцлера с ноября 2005 по декабрь 2021 года. Ларс-Хендрик Рёллер был ее советником с 2011-го.

«Если бы мы знали то, что знаем сейчас, мы бы, конечно, действовали по-другому»,— сказал Ларс-Хендрик Рёллер в интервью Financial Times. При Ангеле Меркель, сказал ее бывший советник, не развивалась должным образом возобновляемая энергетика, а строительство инфраструктуры для СПГ затруднялось «политическим контекстом того времени».

При этом он отметил, что дешевый экспорт газа из России помог обеспечить рост немецкой экономики, который в противном случае «был бы невозможен». Кроме того, в середине 2010-х в обществе существовал консенсус по поводу поставок газа, поскольку Германия отказалась от ядерной энергетики, считает господин Рёллер.

До начала спецоперации Россия закрывала 55% потребностей в поставках газа ФРГ. В октябре 2022 года Ангела Меркель заявила, что не жалеет о закупках большого объема российского газа, поскольку это было «рационально и объяснимо». При этом она подчеркивала, что Россия всегда была «надежным поставщиком».

После начала спецоперации Германия решила отказаться от российского газа и построить инфраструктуру для приема СПГ. 17 декабря 2022 года в Германии открыли первый плавучий терминал по приему СПГ. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отказался критиковать политику Ангелы Меркель, однако отметил, что стране необходима альтернативная инфраструктура.

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...