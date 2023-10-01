Строительство нового зоопарка в Перми подорожало на полмиллиарда рублей

Общая стоимость строительства нового зоопарка в пермском микрорайоне Нагорном в текущих ценах оценивается в 6,68 млрд руб. Информация об этом содержится в актуализированной адресной инвестиционной программе Пермского края, которая была опубликована на сайте краевого правительства 29 сентября. Как следует из документа, с момента заключения контракта на проектирование первой очереди объекта в 2016 году по конец 2022 года в реализацию проекта было вложено 2,6 млрд руб. Основной объем расходов запланирован на текущий год — 3,35 млрд руб. В 2024-м планируется направить 661,4 млн руб., в 2025 году — еще 63,6 млн руб.

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В предыдущей версии адресной инвестиционной программы от 30 сентября 2022 года было указано, что общая сумма затрат на возведение зоопарка составит 6,14 млрд руб.

Напомним, непосредственно строительные на площадке работы начались в 2017 году. Часть объектов нового зоопарка уже завершены и эксплуатируются. С апреля 2023 года в новый комплекс постепенно перевозят животных из старого зоопарка, расположенного в центре города, на ул. Монастырской, 10. Сейчас зоопарком управляет учрежденное администрацией Перми МАУК «Пермский зоопарк». До 20 ноября этого года учреждение и все принадлежащее ему имущество, в том числе животные, будет передано в краевую собственность.