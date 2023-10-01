Вероника Кудерметова выдержала токийский марафон

Победительницей Toray Pan Pacific Open Tennis — завершившегося в Токио представительного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 500 с призовым фондом $780 тыc. — стала россиянка Вероника Кудерметова. Переиграв в четвертьфинале экс первую ракетку мира польку Игу Швёнтек, а в финале — американку Джессику Пегулу, занимающую четвертое место в рейтинге WTA, она прервала затяжную серию неудач, завоевала свой второй титул за карьеру и закрепилась в первой двадцатке мирового рейтинга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Титул, завоеванный на крупном турнире в Токио Вероникой Кудерметовой, стал для нее вторым за шесть лет выступлений на уровне WTA

Фото: REUTERS/Androniki Christodoulou, Androniki Christodoulou / Reuters Титул, завоеванный на крупном турнире в Токио Вероникой Кудерметовой, стал для нее вторым за шесть лет выступлений на уровне WTA

Фото: REUTERS/Androniki Christodoulou, Androniki Christodoulou / Reuters

Сильные теннисистки, которым чрезвычайно редко удавалось выигрывать турниры, встречались всегда. Например, гречанка Мария Саккари, сохраняя место в мировой элите уже третий год подряд, в середине сентября завоевала лишь второй за карьеру титул в Гвадалахаре. 26-летняя Вероника Кудерметова немного младше Саккари и, в отличие от нее, пока находилась в первой десятке совсем недолго — в общей сложности три месяца на финише прошлого и в начале этого сезона. Однако по большому счету ее карьера пока тоже оставляет ощущение недосказанности.

Обладая отличной подачей и острой атакующей игрой — качествами, которые время от времени позволяют ей побеждать сильных соперниц,— Кудерметова никак не может заявить о себе по-настоящему.

До этого воскресенья на ее счету был лишь один успешный финальный матч, выигранный в Чарльстоне весной 2021 года, а пять других финалов, в том числе предыдущий, против Екатерины Александровой на июньском травяном турнире в Хертогенбосе, она уступила.

То, что крупный токийский турнир, покорившийся Кудерметовой совершенно неожиданно, сможет коренным образом изменить вектор развития ее карьеры, пока совсем не очевидно. Но в любом случае ее японский триумф — настоящая сенсация, ведь на пяти других состязаниях, проведенных после Wimbledon на харде, россиянка выиграла всего два матча. В Токио же она в четвертьфинале переиграла ранее непобедимую для себя недавнюю первую ракетку мира польку Игу Швёнтек, в полуфинале сломила сопротивление находящейся на подъеме соотечественницы Анастасии Павлюченковой, а на следующий день практически не оставила шансов американке Джессике Пегуле, которая в классификации WTA занимает четвертое место и днем ранее обеспечила себе путевку на итоговый турнир WTA Finals в мексиканском Канкуне вслед за белоруской Ариной Соболенко, Игой Швёнтек, Еленой Рыбакиной из Казахстана и своей соотечественницей Коко Гауфф.

Этот матч Кудерметова начала очень здорово, взяв 10 из 12 очков, разыгранных в первых трех геймах. Вскоре Пегуле, которая на путь в финал затратила всего 3 часа 26 минут (аналогичный показатель россиянки, которая примерно столько же сражалась с одной лишь Павлюченковой,— 9 часов 1 минута), удалось отыграть брейк. Но затем Кудерметова держала свою подачу очень уверенно, и соперница наверняка понимала: любая оплошность будет стоить ей первого сета. В конце концов так оно и вышло — при счете 40:40 в двенадцатом гейме Пегула допустила две подряд двойные ошибки, и этот эпизод оказался решающим. Во второй партии Кудерметова имела полное преимущество, борьба была лишь в самом последнем гейме на ее подаче, но и он завершился удачно. В итоге — 7:5, 6:1 за 84 минуты, причем по числу очков, выигранных на приеме (28 против 13), россиянка превзошла американку в два с лишним раза.

«Джессика — великолепный игрок, прекрасный боец, и я готовила себя к упорной борьбе. Сейчас я счастлива и предельно мотивирована на концовку года»,— сказала после игры победительница, которая теперь сыграет в Пекине на Открытом чемпионате Китая, уже стартовавшем турнире категории 1000, где вступит в борьбу со второго круга.

В целом уже ясно, что, несмотря на блестящее выступление в Токио, нынешний сезон для Кудерметовой получается не столь успешным, как предыдущий.

В рейтинге на данный момент она с 19-го места поднялась на 16-е, по очкам, набранным с января, теперь идет 15-й, но вернуться в первую десятку, совершив скачок за несколько оставшихся недель, с такой позиции крайне сложно. Скорее долгожданный второй титул может стать той базой, которая позволит Кудерметовой продолжить подъем уже в следующем сезоне. Особенно если будет признан удачным недавний совместный опыт сотрудничества с тренером Дмитрием Турсуновым, который в Японию не приезжал, но ранее на протяжении нескольких недель работал вместе с Сергеем Демехиным, мужем и постоянным тренером новоиспеченной чемпионки Toray Pan Pacific Open Tennis.

Что касается исторического бэкграунда, то, заработав в Токио $74 тыс. призовых, Кудерметова стала далеко не первой российской теннисисткой, покорившей японскую вершину. Ранее это дважды удавалось Марии Шараповой и по одному разу — Елене Дементьевой, Динаре Сафиной, Надежде Петровой и Людмиле Самсоновой, отличившейся в Токио год назад.

Евгений Федяков