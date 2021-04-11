Вероника Кудерметова поймала ритм Чарльстона

Победительницей Volvo Car Open — завершившегося в Чарльстоне турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 500 с призовым фондом $565 тыс.— стала россиянка Вероника Кудерметова, переигравшая в финале в двух партиях Данку Ковинич из Черногории. Это первый титул в карьере 23-летней теннисистки, которая благодаря своему успеху поднялась в мировом рейтинге на высшее пока за карьеру 29-е место и стала первой ракеткой России.

Перед началом турнира в Чарльстоне было невозможно представить, что титул разыграют именно Вероника Кудерметова и Данка Ковинич. Список сеяных участниц там возглавляла первая ракетка мира Эшли Барти, да и кроме нее сильных теннисисток в сетке было немало — достаточно назвать победительниц турниров Большого шлема разных лет американку Софию Кенин, чешку Петру Квитову и испанку Гарбинье Мугурусу. Однако все они по разным причинам не попали даже в четверку сильнейших. Одну полуфинальную пару составили Вероника Кудерметова и испанка Паула Бадоса, которая в четвертьфинале оставила не у дел Эшли Барти, а другую — Данка Ковинич и первая ракетка Африки Унс Жабир из Туниса.

В финале же оказались россиянка и черногорка, причем свой путь к титульному матчу Кудерметова преодолела очень легко. Пять матчей она выиграла всего за 6 часов 41 минуту, не только не отдав ни одной партии, но и ни разу не доведя дело до тай-брейка.

Покрытие, которое в нынешнем сезоне в WTA Tour используется только на двух турнирах в Чарльстоне, так называемый американский зеленый грунт, идеально подошло россиянке по манере игры.

По сравнению с обычным европейским грунтом оно достаточно быстрое, но в то же время, по словам самой Кудерметовой, предоставляет достаточно времени для подготовки к акцентированным ударам. А теннисистке, предпочитающей игру в быстром ритме, основанную на острой подаче и плоских форхендах и бэкхендах, именно это и требуется.

Для Кудерметовой, которая начинала неделю в ранге 38-й ракетки мира, это был уже второй финал на турнирах WTA в нынешнем сезоне. Первый, в январе в Абу-Даби, она уступила белоруске Арине Соболенко. Тот опыт сейчас наверняка помог не очень стабильной россиянке в психологическом отношении. Да и вообще Ковинич в данном случае невозможно было считать фаворитом. Правда, по сравнению с Кудерметовой 26-летняя черногорка более опытна, однако в рейтинге выше 46-го места никогда не стояла, а во время Volvo Car Open находилась там лишь на 91-й позиции.

Но дело даже не в рейтинге. Ковинич просто не обладает какими-то сильными козырями, за счет которых можно разрушить игру более высококлассной соперницы, находящейся в оптимальном состоянии. В старании ей, конечно, не откажешь, но на фоне Кудерметовой черногорка смотрелась бледновато. Неудивительно, что особо острой борьбы в финале не получилось. Первая партия оказалась достаточно упорной, россиянка один раз потеряла свою подачу, но в основном решающие очки оставались за ней. А во втором сете Ковинич не заработала ни одного брейк-пойнта, что в женском теннисе случается довольно редко.

В итоге — 6:4, 6:2 за 1 час 36 минут. Прекрасно проведя всю неделю, Вероника Кудерметова довела ее до логического завершения и завоевала свой дебютный титул WTA, став третьей российской чемпионкой в Чарльстоне после Надежды Петровой и Дарьи Касаткиной, побеждавших там соответственно в 2006 и 2017 годах. Более того, она впервые за карьеру пробилась в первую тридцатку мировой классификации, поднявшись там на 29-е место. Это позволило Веронике Кудерметовой обойти Екатерину Александрову и стать первой ракеткой России. В общей же сложности на счету российских теннисисток в этом году уже три победы на турнирах WTA Tour, чего не случалось с 2018 года. Напомним, что два предыдущих, в Мельбурне и Санкт-Петербурге, заработала Дарья Касаткина.

Евгений Федяков