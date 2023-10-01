Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом сообщил Оперативный штаб Крыма.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности»,— говорится в сообщении.
Ранее, согласно сведениям центра мониторинга дорожной обстановки на мосту и в пунктах пропуска, отметили, что подъезды к Крымскому мосту свободны со стороны Тамани и Керчи.
Причины введенных ограничений, а также время возобновления движения не сообщаются. 28 сентября проезд по мосту закрыли на ночь из-за дорожных работ. Движение восстановили к утру 29 сентября.
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