«Краснодар» обыграл «Рубин» в матче чемпионата России по футболу

«Краснодар» со счетом 2:0 в гостях обыграл казанский «Рубин» в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Голы забили Джон Кордоба (24) и Олакунле Олусегун (86). Во втором случае Кордоба отдал голевую передачу на Олусегуна.

«Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 24 очками. В этом сезоне команда не потерпела ни одного поражения. «Рубин» с девятью очками — на 13-й строчке. В следующем туре «Краснодар» сыграет с «Ростовом», «Рубин» — с грозненским «Ахматом».