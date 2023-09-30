Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Краснодар» обыграл «Рубин» в матче чемпионата России по футболу

«Краснодар» со счетом 2:0 в гостях обыграл казанский «Рубин» в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Предыдущая фотография

Фото: ФК «Рубин»

Фото: ФК «Рубин»

Фото: ФК «Рубин»

Фото: ФК «Рубин»

Фото: ФК «Рубин»

Следующая фотография
1 / 5

Фото: ФК «Рубин»

Фото: ФК «Рубин»

Фото: ФК «Рубин»

Фото: ФК «Рубин»

Фото: ФК «Рубин»

Голы забили Джон Кордоба (24) и Олакунле Олусегун (86). Во втором случае Кордоба отдал голевую передачу на Олусегуна.

«Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 24 очками. В этом сезоне команда не потерпела ни одного поражения. «Рубин» с девятью очками — на 13-й строчке. В следующем туре «Краснодар» сыграет с «Ростовом», «Рубин» — с грозненским «Ахматом».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...