Экс-депутат заксобрания пока не смог стать банкротом

Арбитражный суд Пермского края 27 сентября приступил к рассмотрению заявления бывшего депутата регионального заксобрания Виктора Плюснина о признании его банкротом. Как следует из материалов дела, накануне первого заседания, 26 сентября, ИП Светлана Хакимова, являющаяся мажоритарным кредитором господина Плюснина, направила в суд возражения на ходатайство экс-депутата о введении процедуры реализации имущества. Представитель должника сообщил, что в настоящее с госпожой Хакимовой ведутся переговоры об урегулировании спора мирным путем, и попросил отложить судебное заседание. Суд принял решение перенести заседание на 27 ноября. Предпринимательница привлечена к участию в деле в качестве третьего лица.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, заявление о собственном банкротстве Виктор Плюснин подал 4 июля, обосновав его наличием долга в размере 57,2 млн руб.

Господин Плюснин был депутатом третьего созыва заксобрания Пермской области (2001–2006 годы) и трех созывов заксобрания Пермского края (2006–2021 годы). В 2021 году пытался переизбраться в региональный парламент, но не прошел в новый созыв. В 2022 году Виктору Плюснину было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По версии СУ СКР по Пермскому краю, господин Плюснин фактически руководил строительством дома для сирот в Добрянке, хотя формально исполнением контракта занималась фирма его сына. В отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.