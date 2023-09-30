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МЧС Петербурга предупредило об усилении ветра до 16 м/с в воскресенье

В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий в воскресенье, 1 октября, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Фото: Павел Каравашкин, Коммерсантъ

Фото: Павел Каравашкин, Коммерсантъ

По данным Северо-Западного УГМС, в городе будет наблюдаться усиление ветра, местами порывы будут достигать 16 м/с.

Ранее в Смольном сообщали, что из-за ветра и дождя с 00:00 часов до 20:00 часов 1 октября в Петербурге будет действовать «желтый» уровень опасности.

Согласно сведениям Росгидрометцентра, в ночь на воскресенье и утром местами пройдет сильный дождь, а с 8:00 до 20:00 ожидается ветер, порывы которого достигнут местами 15 м/с.

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