МЧС Петербурга предупредило об усилении ветра до 16 м/с в воскресенье

В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий в воскресенье, 1 октября, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Павел Каравашкин, Коммерсантъ Фото: Павел Каравашкин, Коммерсантъ

По данным Северо-Западного УГМС, в городе будет наблюдаться усиление ветра, местами порывы будут достигать 16 м/с.

Ранее в Смольном сообщали, что из-за ветра и дождя с 00:00 часов до 20:00 часов 1 октября в Петербурге будет действовать «желтый» уровень опасности.

Согласно сведениям Росгидрометцентра, в ночь на воскресенье и утром местами пройдет сильный дождь, а с 8:00 до 20:00 ожидается ветер, порывы которого достигнут местами 15 м/с.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте