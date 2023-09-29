«Желтый» уровень опасности будет действовать в Петербурге из-за погодных условий

Из-за ветра и дождя в Санкт-Петербурге будет действовать «желтый» уровень опасности. Об ухудшении погодных условий предупредили в пресс-службе городского правительства.

Согласно сведениям Росгидрометцентра, он будет действовать с 00:00 часов до 20:00 часов 1 октября. В ночь на воскресенье и утром местами пройдет сильный дождь, а с 8:00 до 20:00 ожидается ветер, порывы которого достигнут местами 15 м/с.

В связи с ухудшением погодных условий Смольный просит автомобилистов быть осторожными на дорогах и отказаться 1 октября от поездок. Проявлять внимательность на улице также советуют пешеходам.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге ввели «желтый» уровень опасности в начале августа из-за прогнозируемых дождей и грозы.

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