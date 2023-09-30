Краевые власти построят поликлинику в пермском микрорайоне Вышка II

Региональное минимущество обратилось в комиссию по землепользованию и застройке с предложением установить на площадке по ул. Гашкова в Перми зону учреждений здравоохранения ЦС-1. Как стало известно «Ъ-Прикамье» на недавнем заседании комиссии, речь идет о свободной территории возле Пермского колледжа транспорта и сервиса и пересечения улиц Гашкова и Инвеньской. Там планируется возвести здание поликлиники, размещение этого объекта закреплено в Адресной инвестиционной программе Пермского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: материалы к заседанию комиссии по ПЗЗ Фото: материалы к заседанию комиссии по ПЗЗ

Представитель минимущества отметила, что в отношении земли под новую поликлинику сейчас разрабатывается проект межевания, в рамках которого будет предусмотрено формирование земельного участка под объект здравоохранения. Проект смены зонирования прошел процедуру публичных слушаний во второй половине августа. Члены комиссии по ПЗЗ согласовали предложение минимущества.