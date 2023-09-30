На юге Петербурга построили новую улицу

В Московском районе Санкт-Петербурга завершилось строительство улицы Струве, пролегающей между Пулковским шоссе и Меридианной улицей, сообщили в пресс-службе Setl Group.

На двухполосной дороге протяженностью в километр установили светофоры, знаки, сделали разметку. Участок открыт для движения автомобилей.

Название новая улица получила в честь первых директоров Пулсковской обсерватории Василия Струве и Отто Струве.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» определило подрядчика для строительства улицы Сперанского в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Контракт на сумму 346,7 млн рублей будет подписан с компанией «ПО "Возрождение"».

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