Продолжение улицы Сперанского в Петербурге построят за 346 млн рублей

СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» определило подрядчика для строительства улицы Сперанского в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Контракт на сумму 346,7 млн рублей будет подписан с компанией «ПО "Возрождение"», сообщается на сайте госзакупок

Согласно техзаданию, подрядчику необходимо будет построить продолжение существующей улицы Сперанского от проспекта Добролюбова до набережной Малой Невы. Для этого требуется переложить трубопроводы и инженерные сети. Завершить все работы необходимо до начала ноября 2024 года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что компания АО «ПО "Возрождение"» также отремонтирует дороги в 10 левобережных районах Петербурга за 2,9 млрд рублей.

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