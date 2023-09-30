В Сестрорецк и Красное Село могут запустить электрички с тактовым движением

Петербургские власти совместно с ОАО «РЖД» планируют запустить электрички с тактовым движением в Сестрорецк и Красное Село. Также в ближайших планах Смольного — повысить транспортную доступность порта Бронка и аэропорта Пулково, сообщил вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков после совещания с начальником Октябрьской железной дороги (ОЖД) Виктором Голомолзиным.

Сроки запуска электричек в Сестрорецком и Красносельском направлениях не уточняются.

Господин Поляков отметил, в Петербурге продолжается обновление подвижного состава железнодорожного транспорта. На линиях уже курсируют новые современные вагоны «Ласточка». Также в планах реставрация Царского вокзала в Пушкине.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что власти Петербурга рассматривают возможность запуска тактового движения электричек между городом и станцией Ораниенбаум в Ломоносове.

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