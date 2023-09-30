Товарооборот России и Африки с начала 2023 года увеличился на 43%

За восемь месяцев 2023 года объем товарооборота России со странами Африки увеличился на 43,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил $15,5 млрд. Это следует из данных Минэкономики, которые приводит РБК.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, лидером по объему товарооборота с РФ среди африканских стран стал Египет. За ним — Алжир, Марокко, Тунис и Ливия. «В Африке богатая ресурсная база, но нет технологий производства, нужны наши технологии по разработке месторождений и добыче полезных ископаемых»,— пояснили в Минэкономики.

По итогам 2022 года товарооборот России со странами Африки составил $18 млрд. Как говорил президент РФ Владимир Путин, свыше половины российских поставок составляют машины и оборудование, продукты химической промышленности и продовольствие.

Согласно статистике Центробанка, доля рубля в расчетах за экспорт России в Африку в июле упала до 12,7% по сравнению с 48,3% в июне. Это произошло на фоне падения рубля. При этом использование «дружественных» валют, в том числе юаней, выросло.

О форуме Россия—Африка — в материале «Ъ» «Велика Африка, а отступать некуда».

Лусине Баласян