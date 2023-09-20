Африка снизила использование рубля в расчетах за экспорт из России

Страны Африки в июле почти перестали платить за российский экспорт в рублях. Согласно статистике Центробанка, доля рубля в расчетах за экспорт России в Африку в июле упала до 12,7% по сравнению с 48,3% в июне. Это произошло на фоне падения рубля. При этом использование «дружественных» валют, в том числе юаней, выросло.

Как следует из статистики Банка России по валютной структуре по разным странам, которую проанализировал РБК, доля валют «дружественных» государств при расчетах за экспорт составила 78,8%. Это самый высокий уровень с января 2021 года (более ранних данных нет).

Доля «недружественных» валют (в первую очередь доллара и евро) упала до 8,5% с 12,6% в июне и 58,9% в мае. Этот показатель падает с февраля 2023 года. При этом он очень изменчив: в какие-то месяцы он был равен 20–30%, в какие-то — 50% и более.

В январе 2021 года доля долларов и евро в расчетах доходила до 98,2%. На такие скачки мог повлиять небольшой объем торговли России с Африкой в целом. По оценке ФТС на июль 2023 года, доля Африки в обороте составила 3,7%. В 2022 году она была еще меньше и составляла 2,3%.

Отказываясь от доллара, страны Африки переходили на рубль. В феврале его доля составила 82,4%, в марте— 61,3%, в апреле — 44,9%, в мае 35,2%, в июне — 48,3%. Однако в июле показатель упал до минимума за год — до 12,7%. Это произошло на фоне падения курса рубля: в июле доллар превышал 90 руб. При этом доля рубля при расчетах за импорт из Африки составила 34%, доллара и евро — 47,4%, прочих валют — 18,7%.

По данным ФТС, в январе объем экспорта из России составил $32,9 млрд, импорта — $22,2 млрд. Если в январе доля торговли с Африкой составляла 2,3%, как отмечает РБК, речь может идти о торговле примерно на $750 млн в экспорте и $500 млн в импорте.

Анастасия Ларина